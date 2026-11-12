Ströer Aktie

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WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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12.11.2026 07:53:39

Ströer SECo Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Umsatz des Werbekonzerns habe im dritten Quartal leicht unter den Erwartungen gelegen, schrieb Annick Maas am Donnerstagmorgen. Sie glaubt deshalb, dass die Aktien leicht unter Druck kommen könnten. Die Zielsetzungen für das Gesamtjahr seien aber bestätigt worden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Market-Perform
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
38,36 € 		Abst. Kursziel*:
1,67%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
39,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,36%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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