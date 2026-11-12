Ströer Aktie
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WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Umsatz des Werbekonzerns habe im dritten Quartal leicht unter den Erwartungen gelegen, schrieb Annick Maas am Donnerstagmorgen. Sie glaubt deshalb, dass die Aktien leicht unter Druck kommen könnten. Die Zielsetzungen für das Gesamtjahr seien aber bestätigt worden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Market-Perform
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
38,36 €
|
Abst. Kursziel*:
1,67%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
39,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,36%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
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