Siemens Energy Aktie
|130,62EUR
|8,90EUR
|7,31%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei stark gelaufen, schrieb Colin Moody am Mittwochmorgen nach dem Bericht. Die Signale für 2027 und auf mittlere Sicht seien beruhigend./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
126,50 €
|
Abst. Kursziel*:
58,10%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
130,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,12%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
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Analysen zu Siemens Energy AG
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|RBC Capital Markets
|12:49
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:38
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|12:49
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:38
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|12:49
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|129,66
|6,52%
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|14:40
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14:38
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14:37
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:37
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:49
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12:04
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|11:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG