Formycon Aktie
|14,70EUR
|0,04EUR
|0,27%
WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8
Formycon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach Zahlen mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse lägen leicht unter den Konsensschätzungen, schrieb Harry Sephton am Donnerstag in seiner ersten Beurteilung des dritten Quartals. Nach der Vorab-Mitteilung vor einer Woche erwartet er daraufhin aber nur eine begrenzte Kursreaktion./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:43 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Formycon AG Outperform
|
Unternehmen:
Formycon AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
55,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
14,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
246,94%
|
Analyst Name::
Harry Sephton
|
KGV*:
-
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|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
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|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:37
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Formycon Outperform
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|24.11.25
|Formycon Buy
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Aktien in diesem Artikel
|Formycon AG
|14,70
|0,27%
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|Jefferies & Company Inc.
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|OHB Buy
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|JP Morgan Chase & Co.
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|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|11.11.26
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