Ströer Aktie

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WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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11.11.2026 16:17:19

Ströer SECo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel nahm in einem Ausblick am Mittwoch nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den Werbespezialisten vor. Er rechnet mit einer gewissen Erholung auf dem deutschen Anzeigenmarkt, in dem Ströer weiter Marktanteile gewinnen dürfte./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 14:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 14:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38,36 € 		Abst. Kursziel*:
35,56%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
38,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,63%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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