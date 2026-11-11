Ströer Aktie
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WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel nahm in einem Ausblick am Mittwoch nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den Werbespezialisten vor. Er rechnet mit einer gewissen Erholung auf dem deutschen Anzeigenmarkt, in dem Ströer weiter Marktanteile gewinnen dürfte./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 14:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 14:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38,36 €
|
Abst. Kursziel*:
35,56%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,63%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
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