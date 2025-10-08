Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Reifenhersteller gesenkt und bleibe mit Blick auf die Aktie vorsichtig, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 17:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
