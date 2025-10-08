Michelin Aktie

08.10.2025 20:19:56

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Reifenhersteller gesenkt und bleibe mit Blick auf die Aktie vorsichtig, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 17:56 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

03.10.25 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Michelin Outperform Bernstein Research
24.09.25 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.25 Michelin Buy UBS AG
11.09.25 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
