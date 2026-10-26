FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Safran von 398 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard passte seine Prognosen an die höheren Investitionen des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns an, was sich in erster Linie auf den Free Cashflow auswirke, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:40 / CET



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