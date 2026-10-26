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WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
Valeo SA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Valeo von 15 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Autozulieferers für das dritte Quartal sei etwas niedriger als erwartet ausgefallen, schrieb Romain Gourvil am Montag. Auch der Ausblick habe sich leicht eingetrübt. Er reduzierte seine Prognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Buy
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,60 €
|
Abst. Kursziel*:
20,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,43%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
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