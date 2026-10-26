Novartis Aktie
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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Die Wirksamkeit des MS-Mittels Remibrutinib habe die Erwartungen in den REMODEL-Studien leicht enttäuscht, schrieb Matthew Weston am Montag. Sie sei im Vergleich schwächer als bei Fenebrutinib von Roche. Das Sicherheitsprofil sei allerdings sauber und der Verlauf der Behinderungsprogression ermutigend./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
116,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
127,30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8,88%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
127,32 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,89%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
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10:06
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23.10.26
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Analysen zu Novartis AG
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