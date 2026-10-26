ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Die Wirksamkeit des MS-Mittels Remibrutinib habe die Erwartungen in den REMODEL-Studien leicht enttäuscht, schrieb Matthew Weston am Montag. Sie sei im Vergleich schwächer als bei Fenebrutinib von Roche. Das Sicherheitsprofil sei allerdings sauber und der Verlauf der Behinderungsprogression ermutigend./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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