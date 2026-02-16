Michelin Aktie

16.02.2026 12:39:07

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Michelin von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe nach den Jahreszahlen des französischen Reifenherstellers seine Schätzungen aktualisiert und auch den Investment-Case, schrieb Patrick Hummel am Freitag. Alles in allem hob er seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie (EPS) für die drei Jahre bis Ende 2028 an./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 08:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 08:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

