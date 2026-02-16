Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Michelin von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe nach den Jahreszahlen des französischen Reifenherstellers seine Schätzungen aktualisiert und auch den Investment-Case, schrieb Patrick Hummel am Freitag. Alles in allem hob er seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie (EPS) für die drei Jahre bis Ende 2028 an./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 08:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 08:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
