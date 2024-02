HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re nach einigen Investorenveranstaltungen in Nordamerika auf "Buy" mit einem Kursziel von 440 Euro belassen. Hauptthemen seien die Preisgestaltung in der Rückversicherungsbranche sowie die Barmittelrückflüsse der Kompositversicherer gewesen, die zu Dividendenwachstum und weiteren Aktienrückkäufen führten, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Sympathie der Investoren in den USA und Kanada für europäische Rück- und Kompositversicherer basiere auf der Annahme, dass deren Kursdynamik seit Oktober 2023 anhalten werde./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2024 / 16:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.