HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 34 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin änderte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Methodik, mit der er die zukünftigen Nettoerträge aus den Beteiligungen der Private-Equity-Gesellschaft voraussagt. Außerdem reflektierte er den Wandel des Portfolios mit zahlreichen Verkäufen und Übernahmen./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.