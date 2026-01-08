Novo Nordisk Aktie
|49,33EUR
|1,07EUR
|2,21%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen belassen. Preissenkungen in den USA und dem Auslaufen von Patenten außerhalb der USA bedeutenten im neuen Jahr Gegenwind für Semaglutid, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markteinführung der Wegovy-Pille in den USA dürfte indes ein wichtiger Wachstumstreiber sein, gefolgt von CagriSema ab 2027. Der hohe ungedeckte Bedarf und eine geringe Marktdurchdringung deuten ihr zufolge auf ein weiterhin starkes Wachstum der GLP-1-Marken von Novo im Bereich Adipositas hin./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
400,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
366,40 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
06.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Novo Nordisk-Aktie fester: Wegovy-Hersteller rettet Semaglutid-Patent in China - Marktposition für 2026 im Blick (finanzen.at)
|
05.01.26
|Novo Nordisk launches US price war over weight-loss pills (Financial Times)
|
02.01.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
29.12.25
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|49,21
|1,97%
