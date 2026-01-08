HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen belassen. Preissenkungen in den USA und dem Auslaufen von Patenten außerhalb der USA bedeutenten im neuen Jahr Gegenwind für Semaglutid, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markteinführung der Wegovy-Pille in den USA dürfte indes ein wichtiger Wachstumstreiber sein, gefolgt von CagriSema ab 2027. Der hohe ungedeckte Bedarf und eine geringe Marktdurchdringung deuten ihr zufolge auf ein weiterhin starkes Wachstum der GLP-1-Marken von Novo im Bereich Adipositas hin./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





