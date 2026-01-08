Ahold Delhaize Aktie

33,71EUR -0,07EUR -0,21%
Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037








08.01.2026 12:59:57

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25,07 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Lebensmittelhändlers Albertsons wertet Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie negativ für Ahold Delhaize. Mit Blick auf die anstehenden Vierteljahreszahlen von Ahold Delhaize gab er daher der Aktie den Status "Negative Catalyst Watch", womit er von eher negativen Nachrichten ausgeht./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
25,07 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
33,13 € 		Abst. Kursziel*:
-24,33%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
33,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-25,63%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

