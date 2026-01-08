LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Transformation mache Fortschritte, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem IR-Chef./rob/ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:41 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.