AIR France-KLM Aktie
|11,87EUR
|-0,27EUR
|-2,22%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
08.01.2026 15:05:05
AIR France-KLM Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Transformation mache Fortschritte, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem IR-Chef./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Equal Weight
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
11,88 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,79%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
11,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,72%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
05.01.26
|Air-France-KLM-Aktie leichter: Ungeplante Landung in München nach Zwischenfall (dpa-AFX)
|
19.11.25
|Air France-KLM-Aktie unverändert: Portugal startet TAP-Verkauf: Air France-KLM zeigt als erster klare Absichten (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost (Financial Times)
|
06.11.25
|Air France-KLM-Aktie knickt ein: Gewinnrückgang im 3. Quartal (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.25
|Lufthansa, Air France-KLM und IAG profitieren von Analystenlob (dpa-AFX)
|
31.07.25
|Air France-KLM-Aktie höher: Starker Gewinnsprung bei Air France-KLM durch höhere Business-Preise (dpa-AFX)
Analysen zu AIR France-KLM
|15:05
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|11,87
|-2,22%
