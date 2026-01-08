AIR France-KLM Aktie

11,87EUR -0,27EUR -2,22%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

08.01.2026 15:05:05

AIR France-KLM Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Transformation mache Fortschritte, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem IR-Chef./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Equal Weight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
11,88 € 		Abst. Kursziel*:
-15,79%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
11,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,72%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

