LEG Immobilien Aktie

64,80EUR 2,60EUR 4,18%
LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.01.2026 15:04:01

LEG Immobilien Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. LEG liege mit Blick auf Veräußerungen zum Schuldenabbau auf Kurs, wenn auch bei etwas geringerem Tempo, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64,65 € 		Abst. Kursziel*:
20,65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
64,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,37%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LEG Immobilien

mehr Nachrichten

Analysen zu LEG Immobilien

mehr Analysen
15:04 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
04.12.25 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LEG Immobilien 64,80 4,18% LEG Immobilien

Aktuelle Aktienanalysen

15:09 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15:09 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15:06 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
15:05 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
15:04 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
15:04 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
14:43 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:43 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:01 GSK Hold Deutsche Bank AG
14:01 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:38 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:37 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:30 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:26 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:24 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
13:22 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
13:21 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:20 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:17 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:59 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:59 Wienerberger Sell UBS AG
12:57 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:45 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
12:43 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
12:42 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:41 Shell Overweight Barclays Capital
12:38 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
12:38 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
12:37 UBS Outperform RBC Capital Markets
12:37 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
12:36 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
12:35 Evonik Equal Weight Barclays Capital
12:32 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
12:30 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
12:29 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
12:26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
12:22 Infineon Overweight Barclays Capital
12:21 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
12:05 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:53 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:53 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:51 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
11:50 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
11:50 Nordex Buy Deutsche Bank AG
11:23 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
11:10 Enel Buy UBS AG
11:10 Iberdrola Buy UBS AG
11:09 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
10:45 Saint-Gobain Sell UBS AG
10:45 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen