LEG Immobilien Aktie
|64,80EUR
|2,60EUR
|4,18%
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
08.01.2026 15:04:01
LEG Immobilien Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. LEG liege mit Blick auf Veräußerungen zum Schuldenabbau auf Kurs, wenn auch bei etwas geringerem Tempo, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,65 €
|
Abst. Kursziel*:
20,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,37%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LEG Immobilien
|
11:42
|EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
02.01.26
|MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
31.12.25
|MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.12.25
|MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu LEG Immobilien
|15:04
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:04
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:04
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|64,80
|4,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:09
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:09
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:06
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|15:05
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|15:04
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|15:04
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|14:43
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:43
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|14:01
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:38
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:37
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:24
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:20
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|12:57
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:45
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:38
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|12:37
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|12:37
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|12:36
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:35
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|12:32
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12:30
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12:29
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|12:26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|12:22
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|Enel Buy
|UBS AG
|11:10
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|11:09
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:45
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|10:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital