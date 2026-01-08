NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Die geplante Übernahme von Warner Bros Discovery habe bereits Bedenken hinsichtlich des organischen Wachstums des Streaming-Unternehmens aufgeworfen, und ein trüber Ausblick auf 2026 würde diese noch verstärken, schrieb James Heaney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie sei aber überzeugend./rob/edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



