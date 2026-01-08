Netflix Aktie
|77,51EUR
|0,04EUR
|0,05%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Die geplante Übernahme von Warner Bros Discovery habe bereits Bedenken hinsichtlich des organischen Wachstums des Streaming-Unternehmens aufgeworfen, und ein trüber Ausblick auf 2026 würde diese noch verstärken, schrieb James Heaney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie sei aber überzeugend./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 134,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 90,73
|
Abst. Kursziel*:
47,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 90,73
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,69%
|
Analyst Name::
James Heaney
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|77,51
|0,05%
