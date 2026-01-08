DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Mit dem vierten Quartal dürfte der Logistiker das Jahr 2025 solide zu Ende gebracht haben, wenngleich das Schlussquartal kein Wachstum beim operativen Ergebnis (Ebit) gebracht haben sollte, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis der DHL-Aktie sieht sie als günstig an./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
