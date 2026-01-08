Shell Aktie

30,44EUR 0,20EUR 0,66%
Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.01.2026 12:41:36

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns habe leicht negativ überrascht, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisschätzungen sänken etwas aus steuerlichen Gründen. Operativ sei außer dem Chemie-Geschäft aber alles im Lot, weshalb sich an der grundsätzlichen Einschätzung nichts ändere./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25,96 £ 		Abst. Kursziel*:
54,08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26,40 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
51,52%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

mehr Nachrichten