AIXTRON Aktie
|20,04EUR
|-1,28EUR
|-6,00%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 20 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Halbleiterindustrie dürfte vor einer starken Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehen, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Start ins neue Jahr scheine sehr gut gewesen zu sein. Zu seinen Sektorfavoriten gehören unter anderem Infineon, während er sich für STMicro und AMS-Osram vorsichtig zeigte./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
19,99 €
|
Abst. Kursziel*:
25,09%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,75%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.01.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse Frankfurt: TecDAX mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
06.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SE
|12:26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|01.12.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|20,03
|-6,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:59
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|12:29
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|12:26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|12:22
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|Enel Buy
|UBS AG
|11:10
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|11:09
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:45
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|10:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|10:34
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|09:38
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|09:05
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:47
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|BASF Buy
|Warburg Research
|07:29
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital