AIXTRON Aktie

20,04EUR -1,28EUR -6,00%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

08.01.2026 12:26:33

AIXTRON SE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 20 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Halbleiterindustrie dürfte vor einer starken Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehen, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Start ins neue Jahr scheine sehr gut gewesen zu sein. Zu seinen Sektorfavoriten gehören unter anderem Infineon, während er sich für STMicro und AMS-Osram vorsichtig zeigte./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
19,99 € 		Abst. Kursziel*:
25,09%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
20,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,75%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 20,03 -6,05% AIXTRON SE

