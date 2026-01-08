Evonik Aktie
|13,24EUR
|0,16EUR
|1,22%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Seine Prognosen für den operativen Gewinn (Ebitda) für 2026 habe er gesenkt, schrieb Anil Shenoy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies liege unter anderem an den niedrigeren Methionin-Preisen. Das Management des Chemieunternehmens dürfte einen konservativen Ausblick geben./rob/mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 14:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
12,70 €
|
Abst. Kursziel*:
25,98%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
13,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,85%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
