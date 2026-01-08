HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 14500 Pence belassen. Onkologie-Produkte dürften wichtige Umsatztreiber für den Pharmakonzern bleiben, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese sollten den Umsatzrückgang durch Generika für Farxiga in den USA, China und Großbritannien sowie den anhaltenden Umsatzrückgang bei Brilinta und Soliris kompensieren./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





