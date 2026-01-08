GSK Aktie

21,96EUR 0,34EUR 1,57%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

08.01.2026 14:01:33

GSK Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Daten zu Bepirovirsen bei Hepatitis B seien positiv ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag. Dies sei keine Überraschung. Es sei lediglich als leicht positiv zu werten./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18,95 £ 		Abst. Kursziel*:
-15,57%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19,04 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,97%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

mehr Analysen
15:09 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:01 GSK Hold Deutsche Bank AG
07.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
07.01.26 GSK Underweight Barclays Capital
