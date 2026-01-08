GSK Aktie
|21,96EUR
|0,34EUR
|1,57%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
08.01.2026 14:01:33
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Daten zu Bepirovirsen bei Hepatitis B seien positiv ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag. Dies sei keine Überraschung. Es sei lediglich als leicht positiv zu werten./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,95 £
|
Abst. Kursziel*:
-15,57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19,04 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,97%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
