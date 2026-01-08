Knorr-Bremse Aktie

98,50EUR -2,10EUR -2,09%
Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.01.2026 12:57:39

Knorr-Bremse Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 94,70 Euro belassen. Akash Gupta berücksichtigt in seinen erhöhten Schätzungen nun jüngste Wechselkursbewegungen und die Akquisition von Duagon. Diese habe auf die derzeit ausgereizt erscheinende Bewertung keinen Einfluss, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Angesichts der überdurchschnittlichen Kursentwicklung der vergangenen zwölf Monate bevorzugt der Experte Alstom und Lastwagenhersteller gegenüber Knorr-Bremse./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
94,70 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
99,45 € 		Abst. Kursziel*:
-4,78%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
98,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,86%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Knorr-Bremse

mehr Nachrichten