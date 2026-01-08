NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 94,70 Euro belassen. Akash Gupta berücksichtigt in seinen erhöhten Schätzungen nun jüngste Wechselkursbewegungen und die Akquisition von Duagon. Diese habe auf die derzeit ausgereizt erscheinende Bewertung keinen Einfluss, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Angesichts der überdurchschnittlichen Kursentwicklung der vergangenen zwölf Monate bevorzugt der Experte Alstom und Lastwagenhersteller gegenüber Knorr-Bremse./rob/ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.