NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der Brillenkonzern dürfte erneut positiv abschneiden, schrieb Julien Dormois in einem Ausblick am Donnerstag. Die Profitabilität im zweiten Halbjahr 2025 werde aber wohl erneut enttäuschen. Hier belasteten die Konkurrenz von Meta, Importzölle und Wechselkurse./rob/bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.