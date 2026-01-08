EssilorLuxottica Aktie
|273,90EUR
|-5,20EUR
|-1,86%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der Brillenkonzern dürfte erneut positiv abschneiden, schrieb Julien Dormois in einem Ausblick am Donnerstag. Die Profitabilität im zweiten Halbjahr 2025 werde aber wohl erneut enttäuschen. Hier belasteten die Konkurrenz von Meta, Importzölle und Wechselkurse./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
350,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
271,80 €
|
Abst. Kursziel*:
28,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
273,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,78%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
|
12:49
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 320 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.12.25
|EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.12.25
|EssilorLuxottica-Aktie zieht an: Brillen-Vertrag mit Burberry deutlich verlängert (Dow Jones)
|
16.12.25
|EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.12.25
|EssilorLuxottica-Aktie moderat tiefer: Belgische Signifeye wird von EssilorLuxottica übernommen (Dow Jones)
|
09.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - EssilorLuxottica sehr schwach (Dow Jones)
|
09.12.25
|EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu EssilorLuxottica
|17:28
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:23
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|19.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|274,00
|-1,83%
