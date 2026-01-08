JPMorgan Chase Aktie
|282,95EUR
|-0,25EUR
|-0,09%
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
JPMorgan ChaseCo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. 2025 sei ein starkes Jahr für die Kapitalmärkte gewesen und auch die Aussichten für 2026 seien positiv, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden weltweiten Branchenstudie. Da sich das wirtschaftliche Umfeld weiter bessere und die gelockerte US-Regulierung die Kapitalmarktaktivität stütze, dürfte sich die Investmentbanking-Aktivität im laufenden Jahr weiter erholen. Unter den europäischen Investmentbanken seien in diesem Zusammenhang Deutsche Bank und Barclays hervorzuheben. Allerdings könnten geopolitische Ereignisse für negative Einflüsse sorgen./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Outperform
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 330,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 326,99
|
Abst. Kursziel*:
0,92%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 329,19
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,25%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
07.01.26
|JPMorgan to take over Apple’s $20bn credit card portfolio from Goldman Sachs (Financial Times)
|
07.01.26
|JPMorgan to take over Apple’s $20bn credit card portfolio from Goldman Sachs (Financial Times)
|
07.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.01.26
|Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse New York: Dow Jones legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
05.01.26