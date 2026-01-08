grenke Aktie
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum Neugeschäft im abgelaufenen Jahr 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das gesamte Neuleasingvolumen habe sich auf 3,3 Milliarden Euro belaufen und liege damit genau in der Mitte der Zielspanne und leicht unter seiner Schätzung, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob zugleich das solide Wachstum in den meisten Regionen des IT-Leasinganbieters hervor./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
Unternehmen:
grenke AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
15,56 €
Abst. Kursziel*:
86,38%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
15,66 €
Abst. Kursziel aktuell:
85,19%
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
KGV*:
-
Nachrichten zu grenke AG
07.01.26
|ROUNDUP: Grenke steigert Neugeschäft 2025 bei schwächerer Profitabilität (dpa-AFX)
07.01.26
|EQS-News: grenke trifft Jahresprognose mit 3,3 Mrd. Euro Leasingneugeschäft (EQS Group)
07.01.26
|EQS-News: grenke meets annual guidance with EUR 3.3 billion in leasing new business (EQS Group)
29.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
15.12.25
|XETRA-Handel: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
28.11.25
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
27.11.25
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
27.11.25
|Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu grenke AG
|13:26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
