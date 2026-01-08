Sanofi Aktie
|82,97EUR
|0,04EUR
|0,05%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Neurodermitis-Injektion Dupixent bleibe der wichtigste Wachstumstreiber für Sanofi, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum dürfte zudem auch durch Altuviiio, Beyfortus, Sarclisa und das kürzlich durch den Kauf von Blueprint Medicines nun im Portfolio befindliche Medikament Ayvakit ergänzt werden./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82,86 €
|
Abst. Kursziel*:
26,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
82,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,55%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
05.01.26
|Sanofi-Aktie dennoch tiefer: Vorrangige FDA-Prüfung signalisiert Fortschritt für Kindertherapie (Dow Jones)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.12.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
29.12.25
|Sanofi kauft Dynavax Technologies für 2,2 Mrd US-Dollar (Dow Jones)
|
23.12.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.12.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.12.25
|Sanofi-Aktie unter Druck: Zwei Rückschläge mit Tolebrutinib (finanzen.at)
|
15.12.25
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Sanofi S.A.
|13:37
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|29.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
