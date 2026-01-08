HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Neurodermitis-Injektion Dupixent bleibe der wichtigste Wachstumstreiber für Sanofi, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum dürfte zudem auch durch Altuviiio, Beyfortus, Sarclisa und das kürzlich durch den Kauf von Blueprint Medicines nun im Portfolio befindliche Medikament Ayvakit ergänzt werden./ck/edh



