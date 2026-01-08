Sanofi Aktie

82,97EUR 0,04EUR 0,05%
Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

08.01.2026 13:37:33

Sanofi Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Neurodermitis-Injektion Dupixent bleibe der wichtigste Wachstumstreiber für Sanofi, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum dürfte zudem auch durch Altuviiio, Beyfortus, Sarclisa und das kürzlich durch den Kauf von Blueprint Medicines nun im Portfolio befindliche Medikament Ayvakit ergänzt werden./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
82,86 € 		Abst. Kursziel*:
26,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
82,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,55%
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

Analysen zu Sanofi S.A.

13:37 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
29.12.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
