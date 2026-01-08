Nordex Aktie
|32,54EUR
|0,80EUR
|2,52%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
08.01.2026 11:50:20
Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 30 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. John Kim rechnet mit einem starken vierten Quartal des Windturbinenherstellers. Der Auftragseingang dürfte deutlich besser sein als am Markt erwartet, schrieb er am Donnerstag./ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,52 €
|
Abst. Kursziel*:
4,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,49%
|
Analyst Name::
John Kim
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordex AG
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|32,50
|2,39%
