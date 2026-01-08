ams-OSRAM Aktie

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

08.01.2026 12:32:41

ams-OSRAM Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Die Halbleiterindustrie dürfte vor einer starken Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehen, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Start ins neue Jahr scheine sehr gut gewesen zu sein. Zu seinen Sektorfavoriten gehören unter anderem Infineon, während er sich für STMicro und AMS-Osram vorsichtig zeigte./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Equal Weight
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
10,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
8,27 CHF 		Abst. Kursziel*:
20,92%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
8,24 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
21,36%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

