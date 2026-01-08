Daimler Truck Aktie
|39,56EUR
|-0,56EUR
|-1,40%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 33 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für Traton und Daimler Truck sehen die Analysten erhebliche Risiken für die Konsensschätzungen in diesem Jahr. Produktionsnachteile in den USA bedeuteten Gegenwind für die Margen, schrieben sie in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Investoren seien sich dieser Gefahren aber bereits bewusst. Volvo hingegen sei ein relativer Nutznießer der Section-232-Zölle in den USA sowie des deutschen Konjunkturpakets für Infrastruktur, von dem Volvo mit Baumaschinen profitiere. Zudem dürfte Volvo mit den Zahlen für das vierte Quartal erneut eine Sonderdividende ankündigen./ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,68%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
39,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,47%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
06.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
06.01.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truck
|11:53
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11:53
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|39,67
|-1,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:59
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|12:29
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|12:26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|12:22
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|Enel Buy
|UBS AG
|11:10
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|11:09
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:45
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|10:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|10:34
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|09:38
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|09:05
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:47
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|BASF Buy
|Warburg Research
|07:29
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital