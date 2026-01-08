Redcare Pharmacy Aktie
|66,30EUR
|-6,15EUR
|-8,49%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, aber das wichtige Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland glänze, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
214,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66,00 €
|
Abst. Kursziel*:
224,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
222,78%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26
|AKTIE IM FOKUS: Teils schwache Umsatzentwicklung bringt Redcare unter Druck (dpa-AFX)
|
07.01.26
|MDAX aktuell: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
07.01.26
|ROUNDUP/Trotz Grippewelle: Online-Apotheke Redcare wächst Ende 2025 langsamer (dpa-AFX)
|
07.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
07.01.26
|AKTIE IM FOKUS: Redcare vorbörslich ins Minus - Umsatz enttäuscht teils (dpa-AFX)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|66,20
|-8,63%
