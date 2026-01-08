Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
Wienerberger Sell
Die Analysten von UBS haben ihre Verkaufsempfehlung "Sell" und ihr Kursziel von 25,00 Euro für die Aktien der heimischen Wienerberger im Rahmen einer globalen Sektorstudie zu den Baustoffkonzernen bestätigt.
Die Gewinnschätzungen für Wienerberger wurden vom zuständigen Experten Julian Radlinger geringfügig nach unten angepasst. Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS nun 2,0 Euro für 2026 und 2,6 Euro für 2027. Beide Werte wurden um ein Prozent leicht gekürzt.
Nach Einschätzung des Experten ist es noch zu früh, die Aktien zu kaufen, angesichts der Entwicklung im europäischen Wohnungsneubau und Abwärtsrisiken auf der Ergebnisseite.
Zum Vergleich: Am Donnerstagmittag notierten die Wienerberger-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 29,46 Euro.
Analysierendes Institut UBS
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com
|Zusammenfassung: Wienerberger AG Sell
Unternehmen:
Wienerberger AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
29,30 €
Abst. Kursziel*:
-14,68%
Rating update:
-
Kurs aktuell:
29,22 €
Abst. Kursziel aktuell:
-14,44%
Analyst Name::
Julian Radlinger
KGV*:
-
Analysen zu Wienerberger AG
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09.09.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
