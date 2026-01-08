Die Analysten von UBS haben ihre Verkaufsempfehlung "Sell" und ihr Kursziel von 25,00 Euro für die Aktien der heimischen Wienerberger im Rahmen einer globalen Sektorstudie zu den Baustoffkonzernen bestätigt.

Die Gewinnschätzungen für Wienerberger wurden vom zuständigen Experten Julian Radlinger geringfügig nach unten angepasst. Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS nun 2,0 Euro für 2026 und 2,6 Euro für 2027. Beide Werte wurden um ein Prozent leicht gekürzt.

Nach Einschätzung des Experten ist es noch zu früh, die Aktien zu kaufen, angesichts der Entwicklung im europäischen Wohnungsneubau und Abwärtsrisiken auf der Ergebnisseite.

Zum Vergleich: Am Donnerstagmittag notierten die Wienerberger-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 29,46 Euro.

