08.01.2026 12:59:00

Wienerberger Sell

Die Analysten von UBS haben ihre Verkaufsempfehlung "Sell" und ihr Kursziel von 25,00 Euro für die Aktien der heimischen Wienerberger im Rahmen einer globalen Sektorstudie zu den Baustoffkonzernen bestätigt.

Die Gewinnschätzungen für Wienerberger wurden vom zuständigen Experten Julian Radlinger geringfügig nach unten angepasst. Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS nun 2,0 Euro für 2026 und 2,6 Euro für 2027. Beide Werte wurden um ein Prozent leicht gekürzt.

Nach Einschätzung des Experten ist es noch zu früh, die Aktien zu kaufen, angesichts der Entwicklung im europäischen Wohnungsneubau und Abwärtsrisiken auf der Ergebnisseite.

Zum Vergleich: Am Donnerstagmittag notierten die Wienerberger-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 29,46 Euro.

Analysierendes Institut UBS

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ste/spa

ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com

AFA0024 2026-01-08/12:59

Zusammenfassung: Wienerberger AG Sell
Unternehmen:
Wienerberger AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
29,30 € 		Abst. Kursziel*:
-14,68%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
29,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,44%
Analyst Name::
Julian Radlinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wienerberger AG

Analysen zu Wienerberger AG

06.01.26 Wienerberger overweight Barclays Capital
27.11.25 Wienerberger accumulate Erste Group Bank
14.11.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Wienerberger kaufen Barclays Capital
09.09.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Wienerberger AG 29,42 -0,81% Wienerberger AG

Aktuelle Aktienanalysen

12:59 Wienerberger Sell UBS AG
12:29 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
12:26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
12:22 Infineon Overweight Barclays Capital
12:21 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
12:05 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:53 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:53 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:51 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
11:50 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
11:50 Nordex Buy Deutsche Bank AG
11:23 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
11:10 Enel Buy UBS AG
11:10 Iberdrola Buy UBS AG
11:09 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
10:45 Saint-Gobain Sell UBS AG
10:45 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight Barclays Capital
10:35 Heidelberg Materials Buy UBS AG
10:34 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 Shell Outperform RBC Capital Markets
09:38 BNP Paribas Buy UBS AG
09:05 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
09:05 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
09:05 BP Hold Jefferies & Company Inc.
08:52 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:47 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
08:44 BASF Buy Warburg Research
07:29 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
07.01.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
07.01.26 Pfizer Neutral UBS AG
07.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 Fraport Overweight Barclays Capital
07.01.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Aroundtown Underweight Barclays Capital
07.01.26 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Covestro Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 BASF Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
07.01.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
07.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
07.01.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
07.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07.01.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
07.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
07.01.26 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
07.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight Barclays Capital
