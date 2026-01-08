Deutsche Bank Aktie
|33,30EUR
|-0,03EUR
|-0,08%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank vor den Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 38,40 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grund für das höhere Kursziel sei die zeitliche Verschiebung der Bewertung auf Basis der Schätzungen von bislang 2026 auf das Jahr 2027, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33,22 €
|
Abst. Kursziel*:
20,39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,14%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Analysen zu Deutsche Bank AG
|20:25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20:25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|20:25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|33,30
|-0,08%
