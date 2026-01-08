Infineon Aktie
|41,64EUR
|-0,21EUR
|-0,50%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Halbleiterindustrie dürfte vor einer starken Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehen, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Start ins neue Jahr scheine sehr gut gewesen zu sein. Zu seinen Sektorfavoriten gehören unter anderem Infineon, während er sich für STMicro und AMS-Osram vorsichtig zeigte./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41,58 €
|
Abst. Kursziel*:
5,82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,68%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
Analysen zu Infineon AG
|05.01.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
