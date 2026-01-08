Roche Aktie

340,80CHF 1,40CHF 0,41%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

08.01.2026 13:20:01

Roche Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Der Kerngewinn je Aktie dürfte im zweiten Halbjahr 2025 die Marktschätzungen um 3 Prozent übertroffen haben, glaubt Analyst Richard Vosser. Er rechnet 2026 aber mit stärkerem Gegenwind für den Pharmakonzern von der Währungsseite, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Daher müssten die Konsensschätzungen für den diesjährigen Kerngewinn je Aktie wohl etwas sinken./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 21:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

