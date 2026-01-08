Roche Aktie

337,40CHF -0,80CHF -0,24%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
08.01.2026 15:09:59

Roche Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 320 Franken belassen. Die wichtigsten Wachstumstreiber der Schweizer im Pharmabereich seien Vabysmo, Phesgo und Ocrevus. Diese dürften den Umsatzrückgang durch Actemra-Biosimilars mehr als ausgleichen, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Bereich Diagnostik prognostiziert sie zudem ein Wachstum von 4 Prozent, da die Auswirkungen der Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen allmählich nachließen. Wichtig sei zudem 2026 auch die Zulassungen für Giredestrant bei Brustkrebs und Fenebrutinib bei Multipler Sklerose./ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
320,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
338,50 CHF 		Abst. Kursziel*:
-5,47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
337,40 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,16%
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

15:09 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:20 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 Roche Overweight Barclays Capital
05.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.12.25 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Roche AG (Genussschein) 337,60 -0,18% Roche AG (Genussschein)

