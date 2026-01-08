HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 320 Franken belassen. Die wichtigsten Wachstumstreiber der Schweizer im Pharmabereich seien Vabysmo, Phesgo und Ocrevus. Diese dürften den Umsatzrückgang durch Actemra-Biosimilars mehr als ausgleichen, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Bereich Diagnostik prognostiziert sie zudem ein Wachstum von 4 Prozent, da die Auswirkungen der Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen allmählich nachließen. Wichtig sei zudem 2026 auch die Zulassungen für Giredestrant bei Brustkrebs und Fenebrutinib bei Multipler Sklerose./ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



