UBS Aktie
|40,79EUR
|0,33EUR
|0,82%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. 2025 sei ein starkes Jahr für die Kapitalmärkte gewesen und auch die Aussichten für 2026 seien positiv, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden weltweiten Branchenstudie. Da sich das wirtschaftliche Umfeld weiter bessere und die gelockerte US-Regulierung die Kapitalmarktaktivität stütze, dürfte sich die Investmentbanking-Aktivität im laufenden Jahr weiter erholen. Unter den europäischen Investmentbanken seien in diesem Zusammenhang Deutsche Bank und Barclays hervorzuheben. Allerdings könnten geopolitische Ereignisse für negative Einflüsse sorgen./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Outperform
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
38,15 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
