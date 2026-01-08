Volvo AB Aktie
|28,41EUR
|0,20EUR
|0,71%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die B-Aktie von Volvo von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 267 auf 333 schwedischen Kronen angehoben. Volvo sei ein relativer Nutznießer der Section-232-Zölle in den USA sowie des deutschen Konjunkturpakets für Infrastruktur, von dem Volvo mit Baumaschinen profitiere, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem dürfte der Lastwagenhersteller mit den Zahlen für das vierte Quartal erneut eine Sonderdividende ankündigen. Für Traton und Daimler Truck sehen die Analysten hingegen erhebliche Risiken für die Konsensschätzungen in diesem Jahr. Produktionsnachteile in den USA bedeuteten Gegenwind für die Margen. Investoren seien sich dieser Gefahren aber bereits bewusst./ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebene
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
333,00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
305,00 SEK
|
Abst. Kursziel*:
9,18%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
305,00 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,18%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Volvo AB (B)
|12:05
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|12:05
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|12:05
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|28,47
|0,92%
