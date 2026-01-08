PUMA Aktie
|24,58EUR
|2,45EUR
|11,07%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach einem Bericht über eine etwaige Übernahme durch Anta Sports auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Grundsätzlich wäre ein Verkauf des bei Artemis liegenden Puma-Aktienpakets gut für Puma, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein neuer Eigentümer könnte die Marke Puma mit Investitionen stärken und dem Hersteller von Sportbekleidung neue Perspektiven aufzeigen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:04 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:04 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
24,37 €
|
Abst. Kursziel*:
-17,93%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
24,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,63%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
