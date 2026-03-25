National Grid Aktie
|14,50EUR
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|2,84%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid von 1420 auf 1450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem britischen Stromnetzbetreiber und dem Wettbewerber SSE sei es sinnvoll, über kurzfristige Schwankungen hinwegzusehen und den Fokus auf die langfristige Widerstandsfähigkeit zu legen, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
14,50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
12,51 £
|
Abst. Kursziel*:
15,91%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
12,53 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,72%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
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