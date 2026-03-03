National Grid Aktie
|15,40EUR
|-0,60EUR
|-3,75%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1254 auf 1450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem Stromnetzbetreiber winke ein höheres Ergebniswachstum und eine bessere Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung, schrieb Ajay Patel am Montagabend nach der Einigung mit dem britischen Regulierer Ofgem./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Buy
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
14,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13,48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
