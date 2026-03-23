NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1450 auf 1389 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Ajay Patel strich am Montag obendrein auch seine Kaufempfehlung für SSE und verwies für die beiden in der Versorgerbranche tätigen Unternehmen auf die Aktienkursentwicklung, die neuen Geschäftspläne und nachlassende Sorgen. Das Wachstum der Briten sei stark und die Berechenbarkeit des weiteren Geschäftsverlaufs gut, aber nach dem guten Lauf ihrer Aktien böten andere Papiere aus der Branche inzwischen mehr Potenzial./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 06:25 / GMT

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