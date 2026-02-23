Commerzbank Aktie

35,03EUR 0,60EUR 1,74%
Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

23.02.2026 08:58:21

Commerzbank Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an den Quartalsbericht der Frankfurter an. Er rollte zudem die Bewertungsgrundlage für sein Kursziel nach vorne./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
35,10 € 		Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
35,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,33%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbank

Analysen zu Commerzbank

08:58 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
12.02.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
11.02.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Commerzbank Halten DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Commerzbank 35,13 2,03% Commerzbank

08:58 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
