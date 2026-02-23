Commerzbank Aktie
|35,03EUR
|0,60EUR
|1,74%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an den Quartalsbericht der Frankfurter an. Er rollte zudem die Bewertungsgrundlage für sein Kursziel nach vorne./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
35,10 €
|
Abst. Kursziel*:
11,11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
35,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,33%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|35,13
|2,03%
