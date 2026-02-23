BBVA Aktie
|20,07EUR
|0,11EUR
|0,55%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA von 19,75 auf 21,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Spanische Banken hätten auch 2025 bei den Nettozinsmargen eine überraschend gute Robustheit gezeigt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Zusammen mit einer soliden Gebühreneinnahmen-Diversifizierung und anhaltender Kostenkontrolle erscheine der Sektor damit gut aufgestellt für nachhaltige Gewinne./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21,25 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,09 €
|
Abst. Kursziel*:
5,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,88%
|
Analyst Name::
Alfredo Alonso
|
KGV*:
-
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
