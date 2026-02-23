Air Liquide Aktie

174,06EUR -1,06EUR -0,61%
Air Liquide

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

23.02.2026 08:51:28

Air Liquide Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide von 202 auf 206 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Solide wie immer", schrieb Sebastian Bray am Montag in seinem Resümee zu den Jahreszahlen des Gasekonzerns. Die Aktien hätten im Nachgang - ähnlich wie ein Jahr zuvor - die längst überfällige Trendumkehr nach einer im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Entwicklung geschafft. Die Zahlen untermauerten auch das langfristige operative Margenpotenzial (Ebit). Der Bewertungsrückstand auf Konkurrent Linde könnte schrumpfen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
206,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
174,96 € 		Abst. Kursziel*:
17,74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
174,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,35%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

