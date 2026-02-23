Unilever Aktie

48,22EUR -3,06EUR -5,97%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

23.02.2026 11:20:44

Unilever Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 4100 auf 4300 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Kann die Dynamik in den Schwellenländern aus reichend anziehen, um die Verlangsamung in der Region Nordamerika zu kompensieren? - diese Frage warf Analyst David Hayes am Montag auf. Er passte seine Schätzungen dabei an den Geschäftsbericht der Vorwoche an. Das Margenziel für 2026 hält er eher für ambitioniert./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
43,00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
51,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

