FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 9,80 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Spanische Banken hätten auch 2025 bei den Nettozinsmargen eine überraschend gute Robustheit gezeigt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Montag. vorliegenden Kommentar. Zusammen mit einer soliden Gebühreneinnahmen-Diversifizierung und anhaltender Kostenkontrolle erscheine der Sektor damit gut aufgestellt für nachhaltige Gewinne./ajx/ag



