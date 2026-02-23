Santander Aktie

10,90EUR 0,13EUR 1,23%
Santander

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

23.02.2026 08:52:18

Santander Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 9,80 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Spanische Banken hätten auch 2025 bei den Nettozinsmargen eine überraschend gute Robustheit gezeigt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Montag. vorliegenden Kommentar. Zusammen mit einer soliden Gebühreneinnahmen-Diversifizierung und anhaltender Kostenkontrolle erscheine der Sektor damit gut aufgestellt für nachhaltige Gewinne./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,91 € 		Abst. Kursziel*:
5,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,52%
Analyst Name::
Alfredo Alonso 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:52 Santander Buy Deutsche Bank AG
07:12 Santander Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 Santander Buy UBS AG
16.02.26 Santander Buy UBS AG
13.02.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 10,92 1,41% Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

08:58 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:52 BBVA Buy Deutsche Bank AG
08:52 Santander Buy Deutsche Bank AG
08:51 Air Liquide Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:38 L'Oréal Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:33 Danone Overweight Barclays Capital
08:29 L'Oréal Overweight Barclays Capital
08:28 London Stock Exchange Overweight Barclays Capital
08:28 Air Liquide Overweight Barclays Capital
08:15 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:12 BAT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:08 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:08 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:55 Rio Tinto Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:55 Air Liquide Outperform Bernstein Research
07:54 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
07:50 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
07:47 SAFRAN Outperform Bernstein Research
07:45 Airbus Outperform Bernstein Research
07:12 Santander Outperform RBC Capital Markets
07:06 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:22 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 Rio Tinto Halten DZ BANK
20.02.26 AB InBev Kaufen DZ BANK
20.02.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
20.02.26 JENOPTIK Halten DZ BANK
20.02.26 QIAGEN Overweight Barclays Capital
20.02.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
20.02.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
20.02.26 Walmart Overweight Barclays Capital
20.02.26 Renault Sell UBS AG
20.02.26 Nestlé Neutral UBS AG
20.02.26 Verve Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 Linde Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 Pernod Ricard Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 GSK Underweight Barclays Capital
20.02.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
20.02.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
20.02.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 Renault Overweight Barclays Capital
20.02.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
