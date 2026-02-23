Santander Aktie
|10,90EUR
|0,13EUR
|1,23%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 9,80 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Spanische Banken hätten auch 2025 bei den Nettozinsmargen eine überraschend gute Robustheit gezeigt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Montag. vorliegenden Kommentar. Zusammen mit einer soliden Gebühreneinnahmen-Diversifizierung und anhaltender Kostenkontrolle erscheine der Sektor damit gut aufgestellt für nachhaltige Gewinne./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
10,91 €
Abst. Kursziel*:
5,41%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
10,90 €
Abst. Kursziel aktuell:
5,52%
Analyst Name::
Alfredo Alonso
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|08:52
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|07:12
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,92
|1,41%
