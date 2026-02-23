Sartorius vz. Aktie

227,40EUR -10,50EUR -4,41%
Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

23.02.2026 16:42:24

Sartorius vz Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sartorius von 205 auf 216 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Geschäftsjahr 2025 des Labor- und Pharmazulieferers habe die Erwartungen getroffen, während der Ausblick leicht enttäuscht habe, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob positiv hervor, dass die Entschuldung vorangetrieben werde, hält aber das kurz- und mittelfristige Kurspotenzial wegen der anspruchsvollen Bewertung der Aktie für begrenzt./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Sartorius AG Vz. Halten
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
DZ BANK
-
Rating jetzt:
Halten
226,70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten
227,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

