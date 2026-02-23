Enel Aktie
|9,64EUR
|0,57EUR
|6,23%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Enel von 10,50 auf 10,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versorger habe eine überzeugende Strategieaktualisierung mit einer erheblichen Ausweitung des Investitionsbudgets und unerwartet starken Gewinnzielen vorgelegt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte deshalb seine Prognosen für 2026 und 2027./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Kaufen
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
9,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
9,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Werner Eisenmann
|
KGV*:
-
