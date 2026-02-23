Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriegashersteller habe solide Geschäftszahlen veröffentlicht, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zum Bericht der Franzosen. Die Margensteigerungsziele seien bis 2027 ausgedehnt worden, dies sollte die Marktschätzungen anheben./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
205,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
173,90 €
|
Abst. Kursziel*:
17,88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
174,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,78%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-