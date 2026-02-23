Air Liquide Aktie

174,06EUR -1,06EUR -0,61%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

23.02.2026 09:58:41

Air Liquide Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriegashersteller habe solide Geschäftszahlen veröffentlicht, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zum Bericht der Franzosen. Die Margensteigerungsziele seien bis 2027 ausgedehnt worden, dies sollte die Marktschätzungen anheben./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
173,90 € 		Abst. Kursziel*:
17,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
174,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,78%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

